Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:47   29.10.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне сегодня трижды штурмовали украинские позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Ожесточенные бои шли возле города Волчанск и села Каменка.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак россиян возле сел Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще один бой с оккупантами продолжается сейчас.

На Лиманском направлении россияне сегодня 14 раз штурмовали позиции украинских защитников возле сел Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Пока три боя продолжаются.

Читайте также: Путин заявил об «окружении Купянска». В ВСУ и МВД опровергли это (видео)

Автор: Оксана Якушко
