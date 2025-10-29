Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне сегодня трижды штурмовали украинские позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Ожесточенные бои шли возле города Волчанск и села Каменка.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак россиян возле сел Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще один бой с оккупантами продолжается сейчас.

На Лиманском направлении россияне сегодня 14 раз штурмовали позиции украинских защитников возле сел Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Пока три боя продолжаются.