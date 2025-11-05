Де наразі точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти намагаються просунутися в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового, ще п’ять боїв точаться наразі.
На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників у бік сіл Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
На Лиманському напрямку окупанти 23 рази атакували позиції українських захисників біля сіл Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Сім боїв ще тривають.
