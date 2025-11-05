Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково, еще пять боев продолжаются.

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников в сторону сел Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских защитников возле сел Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

Семь боев еще продолжаются.