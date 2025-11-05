Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:24   05.11.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково, еще пять боев продолжаются.

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников в сторону сел Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских защитников возле сел Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

Семь боев еще продолжаются.

Читайте также: Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
05.11.2025, 13:42
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
05.11.2025, 17:28
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 22:01
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)
05.11.2025, 14:08
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
05.11.2025, 17:24

Новости по теме:

03.11.2025
Шесть боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
03.11.2025
На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб
02.11.2025
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои
02.11.2025
Где на Харьковщине отбивали атаки военных РФ — сводка Генштаба ВСУ
01.11.2025
Враг сегодня, 1 ноября, не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 17:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.".