Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково, еще пять боев продолжаются.
На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников в сторону сел Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении оккупанты 23 раза атаковали позиции украинских защитников возле сел Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.
Семь боев еще продолжаются.
5 ноября 2025 в 17:24