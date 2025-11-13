Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю
Трамваї №5 та 8 змінять маршрути з 9:00 до 16:00 у п’ятницю, 14 листопада.
У зв’язку з ремонтом колій у цей час не ходитимуть трамваї по пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міської ради.
Трамваї курсуватимуть так:
№5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова»;
№8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».
На період змін курсуватиме тимчасовий автобус: вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.
Нагадаємо, як повідомляла МГ “Об’єктив”, реалізація проєкту розвитку метрополітену в Харкові триває. У співпраці з Європейським інвестиційним банком місто, як і раніше, планує купити вагони, побудувати підземне депо та дві нові станції.
