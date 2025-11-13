Live

Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю

Транспорт 17:53   13.11.2025
Олена Нагорна
Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю

Трамваї №5 та 8 змінять маршрути з 9:00 до 16:00 у п’ятницю, 14 листопада.

У зв’язку з ремонтом колій у цей час не ходитимуть трамваї по пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міської ради.

Трамваї курсуватимуть так:

№5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова –  розворотне коло «Вул. Мухачова»;

№8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло  «Вул. Мухачова».

На період змін курсуватиме тимчасовий автобус: вул. Одеська (розворотне коло) – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.

Нагадаємо, як повідомляла МГ “Об’єктив”, реалізація проєкту розвитку метрополітену в Харкові триває. У співпраці з Європейським інвестиційним банком місто, як і раніше, планує купити вагони, побудувати підземне депо та дві нові станції.

Читайте також: “Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей розповіли харків’янам

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю
Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю
13.11.2025, 17:53
Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)
Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)
13.11.2025, 14:44
Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷
Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷
13.11.2025, 14:18
«По Куп’янську у Сил оборони є значні здобутки» – Ахіллес
«По Куп’янську у Сил оборони є значні здобутки» – Ахіллес
13.11.2025, 16:18
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
13.11.2025, 16:47
Новини Харкова – головне 13 листопада: дрон вбив трьох людей, що подорожчало
Новини Харкова – головне 13 листопада: дрон вбив трьох людей, що подорожчало
13.11.2025, 16:50

Новини за темою:

13.11.2025
Нового житла на 8,7 млрд грн придбали власники зруйнованих домів на Харківщині
13.11.2025
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
13.11.2025
Відновлення у Харкові: на якому етапі капремонт будинку на вулиці Бучми 📷
13.11.2025
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
13.11.2025
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два трамваї курсуватимуть по-іншому в Харкові в п’ятницю», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 17:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №5 та 8 змінять маршрути з 9:00 до 16:00 у п’ятницю, 14 листопада.".