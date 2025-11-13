Два трамвая будут ходить по-другому в Харькове в пятницу
Трамваи №5 и 8 изменят маршруты с 9:00 до 16:00 в пятницу, 14 ноября.
В связи с ремонтом путей в это время не будут ходить трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачёва, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Трамваи будут курсировать так:
№5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачёва»;
№8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачёва».
На период изменений будет курсировать временный автобус: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачёва.
Напомним, как сообщала МГ «Объектив», реализация проекта по развитию метрополитена в Харькове продолжается. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком город по-прежнему планирует купить вагоны, построить подземное депо и две новые станции.
Читайте также: «Помоги ближнему»: о пунктах поддержки нуждающихся рассказали харьковчанам
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Два трамвая будут ходить по-другому в Харькове в пятницу», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 17:53;