Два трамвая будут ходить по-другому в Харькове в пятницу

Транспорт 17:53   13.11.2025
Елена Нагорная
Два трамвая будут ходить по-другому в Харькове в пятницу Фото: Василий Голосный

Трамваи №5 и 8 изменят маршруты с 9:00 до 16:00 в пятницу, 14 ноября.

В связи с ремонтом путей в это время не будут ходить трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачёва, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Трамваи будут курсировать так:

№5: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачёва»;

№8: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачёва».

На период изменений будет курсировать временный автобус: ул. Одесская (разворотный круг) — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачёва.

Напомним, как сообщала МГ «Объектив», реализация проекта по развитию метрополитена в Харькове продолжается. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком город по-прежнему планирует купить вагоны, построить подземное депо и две новые станции.

Автор: Елена Нагорная
