Усю необхідну ветеранам інформацію на Харківщині внесли в один збірник
Довідковий збірник, в якому систематизовано актуальну інформацію про державні та регіональні механізми підтримки захисників та захисниць України, розробили у Харківській області.
У виданні зібрали відомості про чинні держпрограми, пільги, соціальні послуги та сервіси, спрямовані на забезпечення належного соціального захисту ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, інформує пресслужба ХОВА.
Основна мета – інформування цільової аудиторії про можливості отримання медичної допомоги, психологічного супроводу, реабілітаційних послуг, забезпечення лікарськими засобами, працевлаштування, соціальної адаптації, а також залучення до ветеранського спорту.
У збірнику є адреси, контактні телефони та інформація про відповідальних осіб і установи, до яких можна звернутися для отримання консультацій та роз’яснень.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, штат фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ветеранського простору «Пліч-о-пліч» планують розширити на троє людей. Відповідне рішення ухвалили під час засідання XXXV сесії обласної ради.
Читайте також: Ветеранів та їхні родини збирали на Чугуївщині: які питання вирішували
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, льготы, новини Харкова, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Усю необхідну ветеранам інформацію на Харківщині внесли в один збірник», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 21:08;