Усю необхідну ветеранам інформацію на Харківщині внесли в один збірник

Суспільство 21:08   13.11.2025
Олена Нагорна
Довідковий збірник, в якому систематизовано актуальну інформацію про державні та регіональні механізми підтримки захисників та захисниць України, розробили у Харківській області.

У виданні зібрали відомості про чинні держпрограми, пільги, соціальні послуги та сервіси, спрямовані на забезпечення належного соціального захисту ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, інформує пресслужба ХОВА.

Основна мета – інформування цільової аудиторії про можливості отримання медичної допомоги, психологічного супроводу, реабілітаційних послуг, забезпечення лікарськими засобами, працевлаштування, соціальної адаптації, а також залучення до ветеранського спорту.

У збірнику є адреси, контактні телефони та інформація про відповідальних осіб і установи, до яких можна звернутися для отримання консультацій та роз’яснень.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, штат фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ветеранського простору «Пліч-о-пліч» планують розширити на троє людей. Відповідне рішення ухвалили під час засідання XXXV сесії обласної ради.

Читайте також: Ветеранів та їхні родини збирали на Чугуївщині: які питання вирішували

Автор: Олена Нагорна
