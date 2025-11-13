Всю необходимую ветеранам информацию на Харьковщине внесли в один сборник
Справочный сборник, в котором систематизирована актуальная информация о государственных и региональных механизмах поддержки защитников Украины, разработали в Харьковской области.
В издании собрали сведения о действующих госпрограммах, льготах, социальных услугах и сервисах, направленных на обеспечение надлежащей социальной защиты ветеранов и членов их семей, информирует пресс-служба ХОВА.
Основная цель — информирование целевой аудитории о возможностях получения медицинской помощи, психологического сопровождения, реабилитационных услуг, обеспечения лекарственными средствами, трудоустройства, социальной адаптации, а также привлечения к ветеранскому спорту.
В сборнике есть адреса, контактные телефоны и информация об ответственных лицах и учреждениях, в которые можно обратиться для получения консультаций и разъяснений.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», штат специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц ветеранского пространства «Плечом к плечу» планируют расширить на три человека. Соответствующее решение приняли в ходе заседания XXXV сессии областного совета.
