Графіки вимкнення світла на 17 листопада у Харкові й області

Суспільство 22:59   16.11.2025
Оксана Якушко
Графіки вимкнення світла на 17 листопада у Харкові й області Фото: АТ “Харківобленерго”

17 листопада, у понеділок, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Графіки застосують за вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.

Застосовуватимуть одночасно від 2 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00

3.2 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Автор: Оксана Якушко
Графіки вимкнення світла на 17 листопада у Харкові й області
