Графики отключения света на 17 ноября в Харькове и области

17 ноября, в понедельник, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Графики применят по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме после вражеских обстрелов.

Будут применять одновременно от 2 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.1 01:00–04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00

2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00

3.1 04:30–08:00; 14:00–18:30; 22:00-24:00

3.2 04:30-08:00; 14:00–18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30

5.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

5.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

6.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

6.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00

Список адресов за очередями — здесь.