Графики отключения света на 17 ноября в Харькове и области
17 ноября, в понедельник, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Графики применят по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме после вражеских обстрелов.
Будут применять одновременно от 2 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00
2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30–24:00
3.1 04:30–08:00; 14:00–18:30; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 14:00–18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
5.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
5.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
6.2 00:00–01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00
Список адресов за очередями — здесь.
