Скільки боїв точаться наразі на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:52   17.11.2025
Оксана Якушко
Скільки боїв точаться наразі на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Атаки росіян були біля міста Вовчанськ та у бік села Дворічанське. Ще два бої тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер точаться ще два бої.

На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували українські позиції біля населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бої все ще тривають дотепер.

Небезпечну погоду прогнозують у вівторок в Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
