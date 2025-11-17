Скільки боїв точаться наразі на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Атаки росіян були біля міста Вовчанськ та у бік села Дворічанське. Ще два бої тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер точаться ще два бої.
На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували українські позиції біля населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бої все ще тривають дотепер.
Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 18:52