Live

Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Фронт 18:52   17.11.2025
Оксана Якушко
Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре штурма россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Атаки россиян были возле Волчанска и в сторону села Дворечанское. Еще два боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников у населенных пунктов Песчаное и Степовая Новоселовка. До сих пор идут два боя.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали украинские позиции у населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боя продолжаются до сих пор.

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
17.11.2025, 13:04
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.11.2025, 12:12
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 18:55
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
17.11.2025, 12:34
11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами
11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами
17.11.2025, 16:51
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
17.11.2025, 20:14

Новости по теме:

16.11.2025
Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ
16.11.2025
Где на фронте Харьковщины за прошедшие сутки было горячее всего – Генштаб ВСУ
15.11.2025
Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.11.2025
Удар из авиации и 16 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
14.11.2025
Двенадцать раз атаковали россияне на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 18:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре штурма россиян, сообщает Генштаб ВСУ.".