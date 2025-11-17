Сколько боев идут сейчас на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре штурма россиян, сообщает Генштаб ВСУ.
Атаки россиян были возле Волчанска и в сторону села Дворечанское. Еще два боя продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников у населенных пунктов Песчаное и Степовая Новоселовка. До сих пор идут два боя.
На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали украинские позиции у населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боя продолжаются до сих пор.
