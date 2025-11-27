«Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові
Скриншот
У Харкові планують розбудовувати систему «енергетичного острова», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Він вже довів свою ефективність і харків’яни це бачать. Я не можу казати всіх подробиці. Але сьогодні для всіх нас він відіграє дуже важливу роль для того, щоб ми були з комунальними послугами, електропостачанням. Ми будемо і надалі продовжувати будівництво «енергетичного острова». Це дуже кропітка і важка робота, дуже дорого коштує, але це необхідно в умовах війни. Коли практично щодня є розтрощена інфраструктура. Бо ворог обрав тактику – зруйнувати нам генерацію, зруйнувати нам енергетику», – зазначив міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
