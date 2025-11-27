Live

«Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові

Записано 14:42   27.11.2025
Вікторія Яковенко
«Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові Скриншот

У Харкові планують розбудовувати систему «енергетичного острова», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Він вже довів свою ефективність і харків’яни це бачать. Я не можу казати всіх подробиці. Але сьогодні для всіх нас він відіграє дуже важливу роль для того, щоб ми були з комунальними послугами, електропостачанням. Ми будемо і надалі продовжувати будівництво «енергетичного острова». Це дуже кропітка і важка робота, дуже дорого коштує, але це необхідно в умовах війни. Коли практично щодня є розтрощена інфраструктура. Бо ворог обрав тактику – зруйнувати нам генерацію, зруйнувати нам енергетику», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Мати «тривожну валізку» з павербанком. Поради харків’янам від енергетиків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут
З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут
27.11.2025, 15:20
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
27.11.2025, 13:23
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
27.11.2025, 11:00
У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла
У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла
27.11.2025, 11:40
«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
27.11.2025, 12:06
Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
27.11.2025, 12:36

Новини за темою:

25.11.2025
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові
25.11.2025
Сьогодні воду в Харкові подають за графіком – Терехов
24.11.2025
Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹
24.11.2025
36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують розбудовувати систему «енергетичного острова», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".