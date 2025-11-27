«Доказал свою эффективность» — Терехов об «энергетическом острове» в Харькове
Скриншот
В Харькове планируют строить систему развивать систему «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Он уже доказал свою эффективность и харьковчане это видят. Я не могу говорить все подробности. Но сегодня для всех нас он играет очень важную роль в том, чтобы мы были с коммунальными услугами, электроснабжением. Мы будем и дальше продолжать строительство «энергетического острова». Это очень кропотливая и тяжелая работа, очень дорогостоящая, но это необходимо в условиях войны. Когда практически каждый день разбита инфраструктура. Потому что враг выбрал тактику – разрушить нам генерацию, разрушить нам энергетику», — отметил городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
