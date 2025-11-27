Live

«Доказал свою эффективность» — Терехов об «энергетическом острове» в Харькове

Записано 14:42   27.11.2025
Виктория Яковенко
«Доказал свою эффективность» — Терехов об «энергетическом острове» в Харькове Скриншот

В Харькове планируют строить систему развивать систему «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Он уже доказал свою эффективность и харьковчане это видят. Я не могу говорить все подробности. Но сегодня для всех нас он играет очень важную роль в том, чтобы мы были с коммунальными услугами, электроснабжением. Мы будем и дальше продолжать строительство «энергетического острова». Это очень кропотливая и тяжелая работа, очень дорогостоящая, но это необходимо в условиях войны. Когда практически каждый день разбита инфраструктура. Потому что враг выбрал тактику – разрушить нам генерацию, разрушить нам энергетику», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Иметь «тревожный чемоданчик» с павербанком. Советы харьковчанам от энергетиков

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
27.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
27.11.2025, 14:45
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
27.11.2025, 07:55
Сразу два района Харькова сегодня будут без газа
Сразу два района Харькова сегодня будут без газа
27.11.2025, 10:19
Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура
Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура
27.11.2025, 09:35
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
27.11.2025, 15:20

Новости по теме:

25.11.2025
Что с водоснабжением харьковчан — оперативная информация Терехова (видео)
25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025
Сегодня воду в Харькове подают по графику – Терехов
24.11.2025
Атака БпЛА на Харьков: Терехов сообщил, что электроснабжение восстановили 📹
24.11.2025
36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Доказал свою эффективность» — Терехов об «энергетическом острове» в Харькове», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют строить систему развивать систему «энергетического острова», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".