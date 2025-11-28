У 2025 році ринок праці в Україні продовжує відновлюватися після кількох кризових років. Багато регіонів демонструють зростання кількості відкритих вакансій, а роботодавці активно шукають фахівців у сферах логістики, медицини, IT та освіти. Щоб оцінити загальну ситуацію, важливо спиратися на дані агрегаторів, де компанії можуть розмістити оголошення про роботу та де зібрано найбільше актуальних пропозицій. На основі таких майданчиків, зокрема Jooble, можна відслідковувати реальні тенденції ринку.

Ключові зміни 2025 року: що відбувається на ринку праці

Аналітика за останні 12 місяців показує:

Загальна кількість вакансій зросла приблизно на 11–13 % .

Найбільше нових оголошень з’являється у сферах: логістики, медицини, IT та торгівлі.

Зріс попит на спеціалістів без значного досвіду — компанії готові навчати.

Понад 40 % роботодавців пропонують гібридний або віддалений формат роботи.

Середня зарплата по країні зросла на 10–12 % .

Водночас залишаються сфери, де кадрів критично не вистачає: медицина, інженерія, робітничі спеціальності.

Інфографіка: ТОП-5 сфер, де найбільше вакансій у 2025 році

Дані на основі агрегованих вакансій Jooble, 2025 рік.

Які професії стали більш затребуваними

Логістика та вантажоперевезення

Зростання попиту пов’язане з відновленням малого та середнього бізнесу.

Медицина

Найбільше шукають медсестер, лаборантів, педіатрів та сімейних лікарів.

Цифрові професії

SMM-фахівці, маркетологи, аналітики даних — попит зріс на 12–15 %.

Освіта та дитячі заклади

Педагоги, вихователі, логопеди — на цих фахівців стабільний попит по всій країні.

Як змінилася поведінка пошукачів у 2025 році

За даними Jooble Research Center:

78 % людей розпочинають пошук роботи онлайн.

Найпопулярніші фільтри під час пошуку — “зарплата”, “віддалена робота” та “без досвіду”.

Зросла кількість українців, які розглядають зміну професії — це тренд останніх двох років.

Частіше шукають вакансії з можливістю навчання або внутрішнього розвитку.

Пошукачі стали уважнішими до прозорості умов та офіційності працевлаштування.

Висновок

Ринок праці України поступово стабілізується, а кількість нових вакансій продовжує зростати. Дані, зібрані через такі агрегатори, як Jooble, допомагають бачити реальні тенденції: у яких сферах з’являється найбільше можливостей, де шукають фахівців і які навички будуть актуальними у 2025 році.

Для пошукачів це означає одне: знайти роботу стало простіше, але важливіше — обирати пропозиції, які відповідають довгостроковим цілям.