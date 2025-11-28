Кадровый пульс Украины 2025 года: ключевые тренды и изменения на рынке труда
В 2025 году рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться после нескольких кризисных лет. Многие регионы демонстрируют рост количества открытых вакансий, а работодатели активно ищут специалистов в области логистики, медицины, IT и образования. Чтобы оценить общую ситуацию, важно опираться на данные агрегаторов, где компании могут разместить объявления о работе и собрано наиболее актуальных предложений. На основе таких площадок, в частности, Jooble, можно отслеживать реальные тенденции рынка.
Ключевые изменения 2025 года: что происходит на рынке труда
Аналитика за последние 12 месяцев показывает:
- Общее количество вакансий увеличилось примерно на 11–13 %.
- Больше новых объявлений появляется в сферах: логистики, медицины, IT и торговли.
- Вырос спрос на специалистов без значительного опыта – компании готовы учить.
- Более 40% работодателей предлагают гибридный или удаленный формат работы.
- Средняя зарплата по стране выросла на 10–12%.
В то же время, остаются сферы, где кадров критически не хватает: медицина, инженерия, рабочие специальности.
Инфографика: ТОП-5 сфер, где больше всего вакансий в 2025 году
Данные на основе агрегированных вакансий Jooble, 2025 год.
Какие профессии стали более востребованными
Логистика и грузоперевозки
Рост спроса связан с возобновлением малого и среднего бизнеса.
Медицина
Больше всего ищут медсестер, лаборантов, педиатров и семейных врачей.
Цифровые профессии
SMM-специалисты, маркетологи, аналитики данных – спрос вырос на 12–15 %.
Образование и детские заведения
Педагоги, воспитатели, логопеды – на этих специалистов стабильный спрос по всей стране.
Как изменилось поведение поисковиков в 2025 году
По данным Jooble Research Center:
- 78% людей приступают к поиску работы онлайн.
- Самые популярные фильтры при поиске — «зарплата», «удаленная работа» и «без опыта».
- Выросло количество украинцев, которые рассматривают смену профессии — это тренд последних двух лет.
- Чаще ищут вакансии с возможностью обучения или внутреннего развития.
Поисковики стали внимательнее к прозрачности условий и официальности трудоустройства.
Вывод
Рынок труда Украины постепенно стабилизируется, а количество новых вакансий продолжает расти. Данные, собранные через такие агрегаторы, как Jooble, помогают видеть реальные тенденции: в каких сферах появляется больше возможностей, где ищут специалистов и какие навыки будут актуальны в 2025 году.
Для поисковиков это означает одно: найти работу стало проще, но важнее — выбирать предложения, отвечающие долгосрочным целям.
