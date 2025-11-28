Live

Кадровый пульс Украины 2025 года: ключевые тренды и изменения на рынке труда

Ирина Максимова
Кадровый пульс Украины 2025 года: ключевые тренды и изменения на рынке труда

В 2025 году рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться после нескольких кризисных лет. Многие регионы демонстрируют рост количества открытых вакансий, а работодатели активно ищут специалистов в области логистики, медицины, IT и образования. Чтобы оценить общую ситуацию, важно опираться на данные агрегаторов, где компании могут разместить объявления о работе и собрано наиболее актуальных предложений. На основе таких площадок, в частности, Jooble, можно отслеживать реальные тенденции рынка.

Ключевые изменения 2025 года: что происходит на рынке труда

Аналитика за последние 12 месяцев показывает:

  • Общее количество вакансий увеличилось примерно на 11–13 %.
  • Больше новых объявлений появляется в сферах: логистики, медицины, IT и торговли.
  • Вырос спрос на специалистов без значительного опыта – компании готовы учить.
  • Более 40% работодателей предлагают гибридный или удаленный формат работы.
  • Средняя зарплата по стране выросла на 10–12%.

В то же время, остаются сферы, где кадров критически не хватает: медицина, инженерия, рабочие специальности.

Инфографика: ТОП-5 сфер, где больше всего вакансий в 2025 году

инфографика по работе

Данные на основе агрегированных вакансий Jooble, 2025 год.

Какие профессии стали более востребованными

Логистика и грузоперевозки

Рост спроса связан с возобновлением малого и среднего бизнеса.

Медицина

Больше всего ищут медсестер, лаборантов, педиатров и семейных врачей.

Цифровые профессии

SMM-специалисты, маркетологи, аналитики данных – спрос вырос на 12–15 %.

Образование и детские заведения

Педагоги, воспитатели, логопеды – на этих специалистов стабильный спрос по всей стране.

предложения по работе
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/40568/

Как изменилось поведение поисковиков в 2025 году

По данным Jooble Research Center:

  • 78% людей приступают к поиску работы онлайн.
  • Самые популярные фильтры при поиске — «зарплата», «удаленная работа» и «без опыта».
  • Выросло количество украинцев, которые рассматривают смену профессии — это тренд последних двух лет.
  • Чаще ищут вакансии с возможностью обучения или внутреннего развития.

Поисковики стали внимательнее к прозрачности условий и официальности трудоустройства.

Вывод

Рынок труда Украины постепенно стабилизируется, а количество новых вакансий продолжает расти. Данные, собранные через такие агрегаторы, как Jooble, помогают видеть реальные тенденции: в каких сферах появляется больше возможностей, где ищут специалистов и какие навыки будут актуальны в 2025 году.

Для поисковиков это означает одно: найти работу стало проще, но важнее — выбирать предложения, отвечающие долгосрочным целям.

Автор: Ирина Максимова
