Графіки відключення світла на Харківщині опублікували енергетики

Суспільство 07:14   01.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Графіки відключення світла на Харківщині опублікували енергетики Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” зазначили, що сьогодні, 1 грудня, на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 0,5 до трьох черг відключень. 

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у понеділок, 1 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00

2.2 08:00-15:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30

4.2 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00

6.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Також в обленерго наголосили, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
