Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики

Общество 07:14   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что сегодня, 1 декабря, на Харьковщине будут одновременно применяться от 0,5 до трех очередей отключений. 

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в понедельник, 1 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – объяснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00

2.2 08:00-15:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30

4.2 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря

