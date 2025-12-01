Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики
В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что сегодня, 1 декабря, на Харьковщине будут одновременно применяться от 0,5 до трех очередей отключений.
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в понедельник, 1 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – объяснили энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00
2.2 08:00-15:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30
4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30
4.2 11:30-18:30
5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00
6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00
6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
Список адресов за очередями — здесь.
Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
