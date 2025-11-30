Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что на Харьковщине завтра, 1 декабря, будет облачно. Также, отметили синоптики, существенных осадков не прогнозируется.
В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от 0º до 2º тепла. Днем – от 3° до 5° тепла. Осадков в городе не ожидается, отметили синоптики.
По области, по информации регионального центра, будет переменная облачность. Ночью и утром – небольшой туман. Столбики термометров ночью будут колебаться от 0º до 5º тепла. Днем – воздух прогреется до 2º – 7º тепла.
Ветер восточный 9 – 14 м/с.
