Live

Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине

Происшествия 13:27   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине

В ночь на 30 ноября россияне атаковали село Плоское Великобурлукской громады Купянского района, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

ВС РФ выпустили по селу беспилотники. Два БпЛА «прилетели» по частному сектору, передают спасатели.

Обстрел Харьковщины 30 ноября 2025

«В результате ударов произошли пожары на общей площади 260 квадратных метров. Горели жилой дом и хозяйственная постройка», – уточнили в ГСЧС.

Обстрел Харьковщины 30 ноября 2025

Последствия российских ударов ликвидировали 15 сотрудников ГСЧС, также привлекли четыре единицы техники.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что 30 ноября, около 10:00 двое мужчин 36-ти и 39-ти лет, которые пытались заехать в Казачью Лопань, оказались под ударом дрона. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель и пассажир получили контузию и черепно-мозговые травмы. Также у 36-летнего мужчины открыт перелом костей левой голени. В состоянии средней тяжести пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц, уточнил Задоренко. Он также акцентировал, что пострадавшие – харьковчане, которые не жили в Казачьей Лопани. Цель их визита в поселок на данный момент неизвестна.

Читайте также: Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 11:57
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
30.11.2025, 07:23
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших
Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших
30.11.2025, 08:45
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
30.11.2025, 10:28

Новости по теме:

27.11.2025
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
19.11.2025
Из-за обстрелов Харькова пострадали 46 человек – Синегубов (фото)
14.11.2025
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод
14.11.2025
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
12.11.2025
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 13:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 30 ноября россияне атаковали село Плоское Великобурлукской громады Купянского района, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".