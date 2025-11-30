Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине
В ночь на 30 ноября россияне атаковали село Плоское Великобурлукской громады Купянского района, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
ВС РФ выпустили по селу беспилотники. Два БпЛА «прилетели» по частному сектору, передают спасатели.
«В результате ударов произошли пожары на общей площади 260 квадратных метров. Горели жилой дом и хозяйственная постройка», – уточнили в ГСЧС.
Последствия российских ударов ликвидировали 15 сотрудников ГСЧС, также привлекли четыре единицы техники.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что 30 ноября, около 10:00 двое мужчин 36-ти и 39-ти лет, которые пытались заехать в Казачью Лопань, оказались под ударом дрона. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель и пассажир получили контузию и черепно-мозговые травмы. Также у 36-летнего мужчины открыт перелом костей левой голени. В состоянии средней тяжести пострадавшие были госпитализированы в одну из харьковских больниц, уточнил Задоренко. Он также акцентировал, что пострадавшие – харьковчане, которые не жили в Казачьей Лопани. Цель их визита в поселок на данный момент неизвестна.
