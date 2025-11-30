Live

Вирували пожежі: у ДСНС показали наслідки нічних ударів по Куп’янщині

Події 13:27   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ніч проти 30 листопада росіяни атакували село Плоске Великобурлуцької громади Куп’янського району, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області. 

ЗС РФ випустили по селу безпілотники. Два БпЛА “прилетіли” по приватному сектору, передають рятувальники.

Обстріл Харківщини 30 листопада 2025

“В результаті ударів сталися пожежі на загальній площі 260 квадратних метрів. Горіли житловий будинок та господарча споруда”, – уточнили у ДСНС.

Обстріл Харківщини 30 листопада 2025

Наслідки російських ударів ліквідували 15 співробітників ДСНС, також залучили чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 30 листопада близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми. Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, уточнив Задоренко. Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.

Читайте також: Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Вирували пожежі: у ДСНС показали наслідки нічних ударів по Куп'янщині
