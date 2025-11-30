Вирували пожежі: у ДСНС показали наслідки нічних ударів по Куп’янщині

У ніч проти 30 листопада росіяни атакували село Плоске Великобурлуцької громади Куп’янського району, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

ЗС РФ випустили по селу безпілотники. Два БпЛА “прилетіли” по приватному сектору, передають рятувальники.

“В результаті ударів сталися пожежі на загальній площі 260 квадратних метрів. Горіли житловий будинок та господарча споруда”, – уточнили у ДСНС.

Наслідки російських ударів ліквідували 15 співробітників ДСНС, також залучили чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 30 листопада близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми. Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, уточнив Задоренко. Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.