Вирували пожежі: у ДСНС показали наслідки нічних ударів по Куп’янщині
У ніч проти 30 листопада росіяни атакували село Плоске Великобурлуцької громади Куп’янського району, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
ЗС РФ випустили по селу безпілотники. Два БпЛА “прилетіли” по приватному сектору, передають рятувальники.
“В результаті ударів сталися пожежі на загальній площі 260 квадратних метрів. Горіли житловий будинок та господарча споруда”, – уточнили у ДСНС.
Наслідки російських ударів ліквідували 15 співробітників ДСНС, також залучили чотири одиниці техніки.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 30 листопада близько 10:00 двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років, які намагалися заїхати до Козачої Лопані, опинилися під ударом дрона. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Водій та пасажир отримали контузію та черепно-мозкові травми. Також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, уточнив Задоренко. Він також акцентував, що постраждалі – харків’яни, які не жили в Козачій Лопані. Мета їхнього візиту до селища наразі невідома.
Читайте також: Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вирували пожежі: у ДСНС показали наслідки нічних ударів по Куп’янщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 13:27;