Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня

Погода 19:30   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що на Харківщині завтра, 1 грудня, буде хмарно. Також, зазначили синоптики, опадів не прогнозується. 

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від 0° до 2° тепла. Вдень – від 3° до 5° тепла. Опадів у місті не очікується, зазначили синоптики.

В області, за інформацією регіонального центру, буде мінлива хмарність. Вночі та вранці – невеликий туман. Стовпчики термометрів уночі коливатимуться від 0º до 5º тепла. Вдень – повітря прогріється до 2º – 7º тепла.

Вітер східний 9-14 м/с.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
