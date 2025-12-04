В платіжках за світло неправильні показники? Харків’янам пояснили, що робити

Енергетики звернулись до жителів Харкова та області з проханням вчасно передавати показники за світло. І пояснили, як проводять нарахування, якщо цю інформацію від споживача не отримують.

«У будь-яких випадках всі нарахування за електричну енергію здійснюються по фактичних показниках лічильника. Тому хвилюватись за те, що якимось чином буде неправильно нараховано – це безпідставно. Але, хотів би звернутись до всіх споживачів, що їхнім обов’язком – є передача показників», – зазначив комерційний директор АТ «Харківобленерго» Денис Кононець, передає ХОВА.

Він уточнив, що передати показники можна за кількома варіантами: вайбер/телеграм-боти, особистий кабінет на сайті, кол-центр.

«Також вони можуть передавати показники через постачальника – «Харківенергозбут». Дуже багато варіантів. Якщо показників фактичних ми не маємо, то розрахування може здійснюватись розрахунковим шляхом. Тому, споживачі, які отримали показники, яких по факту у них немає, їм потрібно наступного місяця звернутись до нас будь-яким каналом інформації, передати свої фактичні обсяги і все це буде скориговане», – пояснили в обленерго.

<br />

Кононець також звернувся і до тих жителів, які наразі не мешкають у своїх домівках.

«Наш обов’язок – не рідше одного разу на 6 місяців робити контрольний зйом. Тому ми намагаємось знайти контакти людини через сусідів, залишаємо записки, пишемо листи. І по великому рахунку, якщо ми не потрапляємо до лічильника більше одного року ніяких нарахувань не проводиться. Але прохання до споживачів, навіть якщо у них немає споживання, вони все одно повинні передавати «0» свого споживання щомісяця. Або ми готові прийняти заяву, про те, що вони тимчасово не мешкають. Але інколи трапляються ситуації, коли власник квартири ВПО і може знаходитись в іншому місці, але свою квартиру здає. Цією квартирою можуть користуватися інші особи, які продовжують споживати електроенергією і споживач не передає свої показники, ми нарахування проводимо розрахунковим шляхом», – сказав Кононець.

В обленерго також додали, що слід замінити лічильники класу 2,5.

«Використавши будь-який доступний канал зв’язку, споживачі можуть звернутися до наших фахівців і погодити дату та час заміни. Всі роботи повністю безкоштовні», – уточнили в обленерго.