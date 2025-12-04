Як вимикатимуть світло 4 грудня, повідомили енергетики

Сьогодні, 4 грудня, одночасно застосовуватимуть від 0,5 до трьох черг відключень, уточнили у АТ “Харківобленерго”.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у четвер, 4 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – зазначили енергетики.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 09:30-16:30

1.2 14:00-16:30

2.1 14:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 14:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 14:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 08:00-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00

5.2 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-22:00

6.2 09:30-13:00; 18:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Також в обленерго зазначили, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.