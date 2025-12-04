Як вимикатимуть світло 4 грудня, повідомили енергетики
Сьогодні, 4 грудня, одночасно застосовуватимуть від 0,5 до трьох черг відключень, уточнили у АТ “Харківобленерго”.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у четвер, 4 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – зазначили енергетики.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 09:30-16:30
1.2 14:00-16:30
2.1 14:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 14:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 14:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 14:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 08:00-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00
5.2 09:30-13:00; 16:30–18:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-22:00
6.2 09:30-13:00; 18:00-22:00
Список адрес за чергами – тут.
Також в обленерго зазначили, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
