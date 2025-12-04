Как будут отключать свет 4 декабря, сообщили энергетики
Сегодня, 4 декабря, будут одновременно применять от 0,5 до трех очередей отключений, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в четверг, 4 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – отметили энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 09:30-16:30
1.2 14:00-16:30
2.1 14:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 14:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 14:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 14:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 08:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00
5.2 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-22:00
6.2 09:30-13:00; 18:00-22:00
Список адресов за очередями — здесь.
Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
