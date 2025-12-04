Как будут отключать свет 4 декабря, сообщили энергетики

Сегодня, 4 декабря, будут одновременно применять от 0,5 до трех очередей отключений, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в четверг, 4 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – отметили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 09:30-16:30

1.2 14:00-16:30

2.1 14:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 14:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 14:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 08:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

5.2 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-22:00

6.2 09:30-13:00; 18:00-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

