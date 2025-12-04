В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
Энергетики обратились к жителям Харькова и области с просьбой своевременно передавать показатели за свет. И объяснили, как производят начисления, если эту информацию от потребителя не получают.
«В любых случаях все начисления за электрическую энергию производятся по фактическим показателям счетчика. Поэтому волноваться за то, что каким-то образом будет неправильно начислено – это безосновательно. Но, хотел бы обратиться ко всем потребителям, что их обязанность — передача показателей», — отметил коммерческий директор АО «Харьковоблэнерго» Денис Кононец, передает ХОВА.
Он уточнил, что передать показатели можно по нескольким вариантам: Viber/Telegram-боты, личный кабинет на сайте, колл-центр.
«Также они могут передавать показатели через поставщика – «Харьковэнергосбыт». Очень много вариантов. Если показателей фактических у нас нет, то расчет может осуществляться расчетным путем. Поэтому, потребители, получившие показатели, которых по факту у них нет, им нужно в следующем месяце обратиться к нам по любому каналу информации, передать свои фактические объемы и все это будет скорректировано», — объяснили в облэнерго.
Кононец также обратился и к тем жителям, которые сейчас не живут в своих домах.
«Наша обязанность – не реже одного раза в 6 месяцев делать контрольный съем. Поэтому мы пытаемся найти контакты человека через соседей, оставляем записки, пишем письма. И по большому счету, если мы не попадаем к счетчику более одного года никаких начислений не производится. Но просьбы к потребителям, даже если у них нет потребления, они все равно должны передавать «0» своего потребления ежемесячно. Или мы готовы принять заявление о том, что они временно не живут. Но иногда случаются ситуации, когда владелец квартиры ВПЛ и может находиться в другом месте, но свою квартиру сдает. Этой квартирой могут пользоваться другие лица, продолжающие потреблять электроэнергией и потребитель не передает свои показатели, мы начисления производим расчетным путем», — сказал Кононец.
В облэнерго также добавили, что следует заменить счетчики класса 2,5.
«Использовав любой доступный канал связи, потребители могут обратиться к нашим специалистам и согласовать дату и время замены. Все работы полностью бесплатные», – уточнили в облэнерго.
