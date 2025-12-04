Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У п’ятницю, 5 грудня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».
Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 10:00-13:30; 17:00-18:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00
2.1 08:00-13:30; 20:00-22:00
2.2 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1 14:00-17:00
3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:00-10:00; 13:30-20:00
5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00
6.1 08:00-10:00; 17:00-20:00
6.2 06:00-10:00; 17:00-20:00
Список адрес за чергами – тут.
