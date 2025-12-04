Live

Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

Суспільство 19:47   04.12.2025
Оксана Якушко
Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 5 грудня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 10:00-13:30; 17:00-18:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1 08:00-13:30; 20:00-22:00

2.2 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1 14:00-17:00

3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00-10:00; 13:30-20:00

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00

6.1 08:00-10:00; 17:00-20:00

6.2 06:00-10:00; 17:00-20:00

Список адрес за чергами – тут

Автор: Оксана Якушко
