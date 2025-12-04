Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В пятницу, 5 декабря, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00–13:30; 17:00–18:00
1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00
2.1 08:00–13:30; 20:00-22:00
2.2 10:00–13:30; 20:00-24:00
3.1 14:00-17:00
3.2 03:00–06:00; 10:00–17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:00–10:00; 13:30–20:00
5.2 06:00-10:00; 13:30–20:00
6.1 08:00–10:00; 17:00–20:00
6.2 06:00-10:00; 17:00–20:00
Список адресов за очередями — здесь.
