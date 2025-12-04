Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики

В пятницу, 5 декабря, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 17:00–18:00

1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00

2.1 08:00–13:30; 20:00-22:00

2.2 10:00–13:30; 20:00-24:00

3.1 14:00-17:00

3.2 03:00–06:00; 10:00–17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00–10:00; 13:30–20:00

5.2 06:00-10:00; 13:30–20:00

6.1 08:00–10:00; 17:00–20:00

6.2 06:00-10:00; 17:00–20:00

Список адресов за очередями — здесь.