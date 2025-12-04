Live

Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики

Общество 19:47   04.12.2025
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 5 декабря, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Применяются одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–13:30; 17:00–18:00
1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00
2.1 08:00–13:30; 20:00-22:00
2.2 10:00–13:30; 20:00-24:00
3.1 14:00-17:00
3.2 03:00–06:00; 10:00–17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:00–10:00; 13:30–20:00
5.2 06:00-10:00; 13:30–20:00
6.1 08:00–10:00; 17:00–20:00
6.2 06:00-10:00; 17:00–20:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
04.12.2025, 19:20
«Дети должны иметь возможность забыть» – Терехов в Харькове на открытии центра
«Дети должны иметь возможность забыть» – Терехов в Харькове на открытии центра
04.12.2025, 10:41
Ночью до 3º мороза. Прогноз погоды на 5 декабря в Харькове и области
Ночью до 3º мороза. Прогноз погоды на 5 декабря в Харькове и области
04.12.2025, 20:08

Новости по теме:

04.12.2025
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
02.12.2025
Как будут выключать свет 3 декабря в Харьковской области: графики
01.12.2025
Как 2 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики
01.12.2025
Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики
29.11.2025
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 19:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 5 декабря, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».".