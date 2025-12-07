Live

Буде небезпечно: мешканців Харкова та області попередили про шквали

Погода 23:26   07.12.2025
Олена Нагорна
Буде небезпечно: мешканців Харкова та області попередили про шквали

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 8 грудня по місту та області очікуються пориви вітру до 15 – 20 м/с.

Про це попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Таким метеорологічним явищам присвоєний І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси.  Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

У понеділок, 8 грудня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

Читайте також: Сьогодні 7 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
