Будет опасно: жителей Харькова и области предупредили о шквалах

Погода 23:26   07.12.2025
Елена Нагорная
В ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 декабря по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15 — 20 м/с.

Об этом предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности (желтый).

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, согласно прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

В понедельник, 8 декабря, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Автор: Елена Нагорная
