Про провокації від РФ попередили харків’ян: що готують ворожі спецслужби
Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито «мирних протестів». Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«За наявною інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві. РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс», – зазначив омбудсмен.
Він уточнив, що ці заходи, за задумом РФ, мають дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.
«Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!», – звернувся Лубінець.
