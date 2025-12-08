О провокациях от РФ предупредили харьковчан: что готовят вражеские спецслужбы

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов». Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве. РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих – пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс», – отметил омбудсмен.

Он уточнил, что эти меры, по замыслу РФ, должны дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и создать давление на украинское военно-политическое руководство, особенно на фоне активных консультаций Украины и США по поводу условий прекращения войны.

«Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!» — обратился Лубинец.