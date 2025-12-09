Live

Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області

Події 16:10   09.12.2025
Вікторія Яковенко
Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області Фото: ГУНП в Харківській області

6 грудня правоохоронці отримали повідомлення про виявлення тіла харків’янина на вулиці Дерев’янка, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час розпиття алкоголю між чоловіками виникла словесна суперечка, в ході якої почалася бійка. Зловмисник кілька разів вдарив ножем свого опонента та втік з місця події.  Згідно з висновком експерта потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких помер від гострої крововтрати», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного вбивці. Ним виявився раніше неодноразово судимий 46-річний мешканець іншої області.

Наразі фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, прощання з харків’янином, ветераном Юрієм Бондаренком, відбулось 5 грудня у Львові. 37-річний учасник АТО служив у місцевому РТЦК і СП. Він став жертвою зухвалого вбивства, що сталося 3 грудня. За інформацією Львівського ОТЦК, на Юрія напав громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових даних. У прокуратурі відзначили, що нападник – 30 житель Львова. За даними військових, він завдав Бондаренку удару ножем  у пахову ділянку та пошкодив аорту. Через критичну кровотечу ветеран помер у лікарні. Підозрюваного Григорія Кедрука затримали. Суд відправив його до СІЗО без права внесення застави. Під час судового засідання той заявив, що військові його били. Загиблий Юрій Бондаренко був учасником АТО в складі 16 ОМБр. У Харкові він навчався в 45 гімназії й аерокосмічному ліцеї та завершив державну зооветеринарну академію. Працював у сфері ресторанного бізнесу. У нього залишилися мати, дідусь і дружина.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко