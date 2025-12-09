Тіло чоловіка знайшли в Харкові: у вбивстві підозрюють жителя іншої області

6 грудня правоохоронці отримали повідомлення про виявлення тіла харків’янина на вулиці Дерев’янка, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час розпиття алкоголю між чоловіками виникла словесна суперечка, в ході якої почалася бійка. Зловмисник кілька разів вдарив ножем свого опонента та втік з місця події. Згідно з висновком експерта потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких помер від гострої крововтрати», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного вбивці. Ним виявився раніше неодноразово судимий 46-річний мешканець іншої області.

Наразі фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.

