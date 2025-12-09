Тело мужчины нашли в Харькове: в убийстве подозревают жителя другой области

6 декабря правоохранителям сообщили, что нашли тело харьковчанина на улице Деревянко, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Во время распития алкоголя между мужчинами возник словесный спор, в ходе которого началась потасовка. Злоумышленник несколько раз ударил ножом своего оппонента и скрылся с места происшествия. Согласно заключению эксперта, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых умер от острой кровопотери», — выяснили правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель другой области.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Напомним, прощание с харьковчанином, ветераном Юрием Бондаренко состоялось 5 декабря во Львове. 37-летний участник АТО служил в местном РТЦК и СП. Он стал жертвой дерзкого убийства, которое произошло 3 декабря. По информации Львовского ОТЦК, на Юрия напал гражданин, которого остановили для проверки военно-учетных данных. В прокуратуре отметили, что нападающий – 30 житель Львова. По данным военных, он нанес Бондаренко удар ножом в пах и повредил аорту. Из-за критического кровотечения ветеран умер в больнице. Подозреваемого Григорий Кедрука задержали. Суд направил его в СИЗО без права внесения залога. Во время судебного заседания тот заявил, что военные его избивали. Погибший Юрий Бондаренко был участником АТО в составе 16 ОМБр. В Харькове он учился в 45 гимназии и аэрокосмическом лицее и завершил государственную зооветеринарную академию. Работал в сфере ресторанного бизнеса. У него остались мать, дедушка и жена.