Як пройшло Водохреще в Харкові та області, розповіли в поліції (фото)

У ГУ Нацполіції у Харківській області повідомили, що 6 січня у 28 культових спорудах на Харківщині пройшли релігійні обряди з нагоди Богоявлення Господнього.

Для проведення обрядів облаштували п’ять відкритих водойм та джерел для купання. У них взяли участь близько півтори тисячі мешканців.

“Працівники поліції забезпечили охорону публічної безпеки і порядку в місцях проведення масових заходів. Грубих порушень публічного порядку не зафіксовано”, – зазначили копи.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вже третій рік Водохреще Православна церква України відзначає за новоюліанським календарем – 6 січня. Поступово на цю дату пересунулися й купання в крижаній воді на морозі. Одним із місць збору хрещенських пірнальників став Саржин яр. Люди занурювалися при близькій до нуля температурі. Цього звичаю не було в українській традиції, прокоментував настоятель храму святого Іоана Богослова Віктор Маринчак. І ні про яке очищення від гріхів у такий спосіб теж не йдеться. При цьому отець Віктор відзначив, що вся вода набуває ознак святості. Зокрема, набрана 6 січня, не псуватиметься цілий рік.