Live

Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)

Общество 11:48   07.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 6 января в 28 культовых сооружениях на Харьковщине прошли религиозные обряды по случаю Богоявления Господня.

Крещение на Харьковщине 2026

Для проведения обрядов обустроили пять открытых водоемов и источников для купания. В них приняли участие около полутора тысяч жителей.

Крещение на Харьковщине 2026

«Сотрудники полиции обеспечили охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – отметили копы.

Крещение на Харьковщине 2026

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что уже третий год Крещение Православная церковь Украины отмечает по новоюлианскому календарю – 6 января. Постепенно на эту дату перенеслись и купания в ледяной воде на морозе. Одним из мест сбора крещенских ныряльщиков стал Саржин яр. Люди погружались при температуре, близкой к нулю. Этого обычая не было в украинской традиции, настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. И ни о каком очищении от грехов таким образом тоже речи не идет. При этом отец Виктор отметил, что вся вода приобретает признаки святости. В частности, набранная 6 января, не будет портиться целый год.

Читайте также: Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

17.01.2023
Смертельно опасно! В части Харьковщины запретили крещенские купания
18.01.2022
Водохреща на Харківщині: рятувальники ДСНС дали поради щодо занурення
18.01.2022
Как правильно вести себя на льду и в холодной воде: харьковские спасатели провели мастер-класс для волонтеров
18.01.2022
Крещенские купания на Харьковщине: за безопасностью будут следить более 200 спасателей (фото)
15.01.2021
Как окунуться в прорубь и не навредить здоровью — советы от Областного центра общественного здоровья


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 11:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 6 января, на Крещение, в 28 культовых сооружениях на Харьковщине прошли религиозные обряды по случаю Богоявления Господня.".