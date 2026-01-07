Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 6 января в 28 культовых сооружениях на Харьковщине прошли религиозные обряды по случаю Богоявления Господня.
Для проведения обрядов обустроили пять открытых водоемов и источников для купания. В них приняли участие около полутора тысяч жителей.
«Сотрудники полиции обеспечили охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – отметили копы.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что уже третий год Крещение Православная церковь Украины отмечает по новоюлианскому календарю – 6 января. Постепенно на эту дату перенеслись и купания в ледяной воде на морозе. Одним из мест сбора крещенских ныряльщиков стал Саржин яр. Люди погружались при температуре, близкой к нулю. Этого обычая не было в украинской традиции, настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. И ни о каком очищении от грехов таким образом тоже речи не идет. При этом отец Виктор отметил, что вся вода приобретает признаки святости. В частности, набранная 6 января, не будет портиться целый год.
Читайте также: Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: купание в проруби, полиция, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 11:48;