Как прошло Крещение в Харькове и области, рассказали в полиции (фото)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 6 января в 28 культовых сооружениях на Харьковщине прошли религиозные обряды по случаю Богоявления Господня.

Для проведения обрядов обустроили пять открытых водоемов и источников для купания. В них приняли участие около полутора тысяч жителей.

«Сотрудники полиции обеспечили охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – отметили копы.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что уже третий год Крещение Православная церковь Украины отмечает по новоюлианскому календарю – 6 января. Постепенно на эту дату перенеслись и купания в ледяной воде на морозе. Одним из мест сбора крещенских ныряльщиков стал Саржин яр. Люди погружались при температуре, близкой к нулю. Этого обычая не было в украинской традиции, настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. И ни о каком очищении от грехов таким образом тоже речи не идет. При этом отец Виктор отметил, что вся вода приобретает признаки святости. В частности, набранная 6 января, не будет портиться целый год.