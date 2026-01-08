Сьогодні 8 січня 2026: яке свято та день в історії

8 січня 1942 року народився знаменитий фізик-теоретик, автор “Короткої історії часу” Стівен Гокінг. У 1935-му – український поет Василь Симоненко. У цей день 1297-го засновник княжої династії Монако Франческо Грімальді за допомогою хитрощів захопив фортецю, з якої почалася історія цієї держави. У 1558-му французи остаточно вигнали англійців з континенту, зайнявши Кале. У 1918-му президент США Вудро Вільсон виголосив свої “Чотирнадцять пунктів”. У 2020-му іранські військові збили український пасажирський літак МАУ – Boeing 737.

Свята та пам’ятні дати 8 січня

8 січня в Україні народне свято – Бабині каші. Воно прийшло ще з часів Київської Русі та присвячене вагітним, породіллям і повитухам (іноді називають День повитух).

У світі – Всесвітній день машинопису.

Також сьогодні: День обертання Землі, День заразливого сміху та День поширення мікробів радості (День JoyGerm – присвячений заклику до людей розповсюджувати позитивні емоції, “заражаючи” ними навколишніх), День “Покажи та розкажи на роботі”, День аргайла (присвячений класичному візерунку Шотландії – з ромбів), День “Пригорни до себе курча”, День англійської іриски.

8 січня в історії

8 січня 1297 року Франческо Грімальді захопив фортецю Монако (Monoikos). Цей день вважають початком більш як 700-річного існування цього князівства. Докладніше.

8 січня 1558 року французи зайняли останнє володіння англійців на континенті – місто Кале. Докладніше.

8 січня 1656 року в Гарлемі (Нідерланди) вийшов перший номер газети “Weeckelijcke Courante van Europa”, яка зараз виходить під назвою “Гарлемський вісник” і є найстарішим з періодичних видань, що існують досі.

8 січня 1828 року вважають датою заснування Демократичної партії США. Докладніше.

8 січня 1918 року президент США Вудро Вільсон у промові перед Конгресом виголосив свої знамениті “Чотирнадцять пунктів”. Докладніше.

8 січня 1935 року народився поет Василь Симоненко. Докладніше.

8 січня 1942 року народився Стівен Гокінг – знаменитий фізик-теоретик, який прославився, зокрема, дослідженням чорних дір. Він також є автором великої кількості книг – як для дорослих, так і для підлітків, де доступно пояснює складні наукові теорії. Так, для дітей та підлітків Гокінг створив серію книг спільно зі своєю дочкою Люсі – про пригоди Джорджа у Всесвіті (перша книга серії – “Джордж і таємний ключ до Всесвіту”). А найпопулярніша книга вченого призначена для дорослих. Це “Коротка історія часу”, яка стала світовим бестселером (рекомендована тим, хто хоче розібратися в таємницях Всесвіту). Протягом 30 років Гокінг обіймав одну з найпрестижніших академічних посад у світі – Лукасівського професора математики в Кембридзькому університеті (серед його попередників тут, наприклад, був Ісаак Ньютон). Декілька сучасних поколінь запам’ятали Гокінга як людину в інвалідному візку, яка спілкувалася за допомогою пристрою для генерації мови.

Причиною такого стану вченого була рідкісна хвороба – бічний аміотрофічний склероз. Її Гокінгу діагностували ще замолоду. Захворювання прогресувало протягом життя, проте вчений до останнього працював, писав, проводив лекції та спілкувався. Він помер у віці 76 років, спростувавши всі невтішні прогнози лікарів. У день смерті Гокінга, 14 березня 2018 року, Бі-Бі-Сі навело список його найважливіших відкриттів:

З Оксфордським математиком Роджером Пенроузом він довів, що якщо Великий вибух відбувся, він мав початися з нескінченно маленької точки – сингулярності.

Чорні діри випромінюють енергію, відому як випромінювання Гокінга, і поступово втрачають масу. Це пов’язано з квантовими ефектами біля краю чорної діри – області, яка називається горизонтом події.

Він передбачив наявність маленьких чорних дір під час Великого вибуху. Ці крихітні чорні діри мали б бути неймовірно гарячими, і втрачати масу доти, поки вони не зникли – потенційно закінчивши своє існування вибухом, під час якого має вивільнитися величезна кількість енергії.

У 70-х роках пан Гокінг вивчав, чи частинки та світло, що потрапляють до чорної діри, зникають остаточно, коли чорна діра випаровується. Він спочатку вважав, що ця “інформація” зникає зі Всесвіту. Але американський фізик Леонард Сасскінд з цим не погодився. Ці ідеї стали називатися інформаційним парадоксом. У 2004 році пан Гокінг визнав, що інформація все ж повинна зберігатися.

З фізиком Джеймсом Гартлом він намагався описати історію космосу в одному математичному виразі під назвою “Хвильова функція Всесвіту”. Але квантова теорія показує, що відмінності між простором і часом нечіткі. Тож виявилось, що питання про те, що було до Великого вибуху, не має великого сенсу.

Про особисте життя Гокінга написала мемуари його перша дружина Джейн Гокінг (до якої він повернувся після другого шлюбу та розлучення). Книга “Travelling to Infinity: My Life with Stephen” (“Подорож у нескінченність: Моє життя зі Стівеном”) вийшла ще за життя вченого – у 2007-му. А в рік його смерті її екранізували. Фільм “Теорія всього” (в українському прокаті – “Стівен Гокінг. Теорія всього”) вперше презентували у вересні 2014-го. Гокінга у стрічці зіграв Едді Редмейн, отримавши за цю роль Оскар, а також BAFTA, “Золотий глобус” і премію Гільдії кіноакторів.

8 січня 2020 року поблизу Тегерана іранські військові ракетою збили український пасажирський літак МАУ – “Boeing 737”, який щойно злетів і мав слідувати рейсом Тегеран – Київ. Докладніше.

Церковне свято 8 січня

8 січня вшановують пам’ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 січня вдарив мороз, то потеплішає нескоро.

Якщо чути спів птахів, то скоро погода покращиться.

Північний вітер у цей день – до морозів, західний – до снігопадів, а південний – до теплої погоди.

Що не можна робити 8 січня

Не можна злитися та конфліктувати.

Не можна позичати гроші або брати в борг.