Сьогодні 8 січня: яке свято та день в історії

8 січня 1297 року засновник княжої династії Монако Франческо Грімальді за допомогою хитрощів захопив фортецю, з якої почалася історія цієї держави. У 1558-му французи остаточно вигнали англійців з континенту, зайнявши Кале. У 1918-му президент США Вудро Вільсон виголосив свої “Чотирнадцять пунктів”. У 1935-му народився український поет Василь Симоненко. У 2020-му іранські військові збили український пасажирський літак МАУ – Boeing 737.

Свята та пам’ятні дати 8 січня

8 січня в Україні народне свято – Бабині каші. Воно прийшло ще з часів Київської Русі та присвячене вагітним, породіллям і повитухам (іноді називають День повитух).

У світі – Всесвітній день машинопису (або набору).

Також відзначають: День руху сходами (відзначають у другу середу січня), День заразливого сміху, День обертання Землі, День “Допоможи шкірі взимку”, День “Притисніть до себе курча”.

8 січня в історії

8 січня 1297 року Франческо Грімальді захопив фортецю Монако (Monoikos). Цей день вважають початком більш як 700-річного існування цього князівства.

Захоплення Монако відбулося в період тривалого конфлікту в середньовічній Італії між гвельфами та гібелінами (це політичні фракції в італійських містах-державах та на німецьких територіях, які підтримували відповідно: гвельфи – Папу Римського, гібеліни – імператора Священної Римської імперії). Протистояння цих двох сил часто було не тільки політичним, але й військовим.

Дім Грімальді був одним із найвпливовіших у місті-державі Генуя. Він підтримував Папу і виступав проти гібелінів. Однак сили гвельфів під керівництвом Франческо зазнали поразки та в 1295-му змушені були покинути Геную й переховуватися на території Провансу. Тоді вони й вдалися до хитрості, яка стала початком історії однієї з найменших країн світу – князівства Монако. 8 січня 1297 року Грімальді та невеличка група його воїнів переодяглися францисканськими ченцями. У такому вигляді в темряві вони постукали у ворота замку Монако, розташованого на скелі. Той контролювали їхні противники – гібеліни. Коли варта пропустила “ченців”, ті вихопили з-під ряс мечі, вбили охоронців і захопили фортецю. За це Франческо Грімальді отримав прізвисько “Хитрун”. Він став засновником династії, яка досі керує князівством Монако (першим князем був пасинок і водночас кузен Франческо Грімальді – Реньє I). Саме ж хитре захоплення фортеці відображено на гербі Монако – щит на ньому тримають два ченці з мечами. Девіз князівства також відсилає до діяння Франческо – “Deo Juvante” (у перекладі “З Божою допомогою”).

8 січня 1558 року французи зайняли останнє володіння англійців на континенті – місто Кале. Докладніше.

8 січня 1656 року в Гарлемі (Нідерланди) вийшов перший номер газети “Weeckelijcke Courante van Europa”, яка зараз виходить під назвою “Гарлемський вісник” і є найстарішим з періодичних видань, що існують досі.

8 січня 1828 року вважають датою заснування Демократичної партії США. Докладніше.

8 січня 1918 року президент США Вудро Вільсон у промові перед Конгресом виголосив свої знамениті “Чотирнадцять пунктів”. Докладніше.

8 січня 1935 року народився поет Василь Симоненко. Докладніше.

8 січня 2020 року поблизу Тегерана іранські військові ракетою збили український пасажирський літак МАУ – “Boeing 737”, який щойно злетів і мав слідувати рейсом Тегеран – Київ. Докладніше.

Церковне свято 8 січня

8 січня вшановують пам’ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника.

Преподобний Георгій Хозевіт народився на острові Кіпрі. Після смерті батьків вирушив до Палестини, де вступив Хозевітської чернечої громади. А згодом став її настоятелем. Мирно помер у поважному віці.

Святитель Еміліан, єпископ Кизичний, жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина. Разом з іншими єпископами був викликаний до палацу до імператора, який вимагав, щоб єпископи відмовилися від шанування ікон. Еміліан заявив, що це питання може вирішувати тільки церква, але аж ніяк не імператор. Тож Еміліана відправили в заслання, де він помер, ставши сповідником.

Народні прикмети

Якщо 8 січня вдарив мороз, то потеплішає нескоро.

Якщо чути спів птахів, то скоро погода покращиться.

Північний вітер у цей день – до морозів, західний – до снігопадів, а південний – до теплої погоди.

Що не можна робити 8 січня

Не можна злитися та конфліктувати.

Не можна позичати гроші або брати в борг.