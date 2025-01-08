Сегодня 8 января: какой праздник и день в истории

8 января 1297 года основатель княжеской династии Монако Франческо Гримальди с помощью уловок захватил крепость, с которой началась история этого государства. В 1558-м французы окончательно изгнали англичан с континента, заняв Кале. В 1918-м президент США Вудро Вильсон произнес свои «Четырнадцать пунктов». В 1935-м родился украинский поэт Василий Симоненко. В 2020-м иранские военные сбили украинский пассажирский самолет МАУ – Boeing 737.

Праздники и памятные даты 8 января

8 января в Украине народный праздник – Бабьи каши. Он пришел еще со времен Киевской Руси и посвящен беременным, роженицам и повитухам (иногда называют День повитух).

В мире – Всемирный день машинописи (или набора).

Также отмечают: День ходьбы по лестнице (отмечают во вторую среду января), День заразительного смеха, День вращения Земли, День «Помоги коже зимой», День «Прижми к себе цыпленка».

8 января в истории

8 января 1297 года Франческо Гримальди захватил крепость Монако (Monoikos). Этот день считается началом более чем 700-летнего существования этого княжества.

Захват Монако произошел в период длительного конфликта в средневековой Италии между гвельфами и гибеллинами (это политические фракции в итальянских городах-государствах и на германских территориях, которые поддерживали соответственно: гвельфы – Папу Римского, гибеллины – императора Священной Римской империи). Противостояние этих двух сил часто было не только политическим, но и военным.

Дом Гримальди был одним из самых влиятельных в городе-государстве Генуя. Он поддерживал Папу и выступал против гибеллинов. Однако силы гвельфов под руководством Франческо потерпели поражение и в 1295 году вынуждены были покинуть Геную и скрываться на территории Прованса. Тогда они и прибегли к хитрости, которая стала началом истории одной из самых маленьких стран мира – княжества Монако. 8 января 1297 года Гримальди и небольшая группа его воинов переоделись францисканскими монахами. В таком виде в темноте они постучались в ворота расположенного на скале замка Монако. Тот контролировали их противники – гибеллины. Когда стража пропустила «монахов», те выхватили из-под ряс мечи, убили охранников и захватили крепость. За это Франческо Гримальди получил прозвище «Хитрец». Он стал основателем династии, которая до сих пор руководит княжеством Монако (первым князем был пасынок и одновременно кузен Франческо Гримальди – Ренье I). Сам же хитрый захват крепости запечатлен на гербе Монако – щит на нем держат два монаха с мечами. Девиз княжества также отсылает к деянию Франческо – «Deo Juvante» (в переводе «С Божьей помощью»).

8 января 1558 года французы заняли последнее владение англичан на континенте – город Кале. Подробнее.

8 января 1656 года в Гарлеме (в Нидерландах) вышел первый номер газеты «Weeckelijcke Courante van Europa», которая сейчас выходит под названием «Гарлемский вестник» и является старейшим из периодических изданий, существующих до сих пор.

8 января 1828 года считают датой основания Демократической партии США. Подробнее.

8 января 1918 года президент США Вудро Вильсон в речи перед Конгрессом произнес свои знаменитые «Четырнадцать пунктов». Подробнее.

8 января 1935 года родился поэт Василий Симоненко. Подробнее.

8 января 2020 года вблизи Тегерана иранские военные ракетой сбили украинский пассажирский самолет МАУ — «Boeing 737», который только что взлетел и должен был следовать рейсом Тегеран — Киев. Подробнее.

Церковный праздник 8 января

8 января чтят память преподобных Георгия Хозевита и Емилиана Исповедника.

Преподобный Георгий Хозевит родился на острове Кипре. После смерти родителей отправился в Палестину, где вступил Хозевитское монашеское общество. А потом стал его настоятелем. Мирно умер в почтенном возрасте.

Святитель Емилиан, епископ Кизический, жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору, который требовал, чтобы епископы отказались от почитания икон. Емилиан заявил, что этот вопрос может решать только церковь, но отнюдь не император. Поэтому Емилиана отправили в ссылку, где он умер, став исповедником.

Народные приметы

Если 8 января ударил мороз, то потеплеет нескоро.

Если слышно пение птиц, то скоро погода улучшится.

Северный ветер в этот день – к морозам, западный – к снегопадам, а южный – к теплой погоде.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя злиться и конфликтовать.

Нельзя одалживать деньги или брать взаймы.