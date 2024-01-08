Сегодня 8 января: какой праздник и день в истории

8 января 1558 года французы окончательно изгнали англичан с континента, заняв последнюю крепость — Кале. В 1828-м основана Демократическая партия США. В 1918-м Вудро Вильсон огласил свои «Четырнадцать пунктов». В 1935-м родился украинский поэт Василий Симоненко. В 2020-м иранские военные сбили украинский пассажирский самолет МАУ — «Boeing 737».

Праздники и памятные даты 8 января

8 января отмечают: Всемирный день машинописи (или набора), День чистого рабочего стола, День без глютена, День «Покажи и расскажи на работе», День заразительного смеха, День повитух.

8 января в истории

8 января 1558 года французы заняли последнее владение англичан на континенте – город Кале.

Прибрежная крепость осталась во власти Англии после Столетней войны. Ее, единственную на континенте, удерживали с 1347 года. Но роковым для Англии стало решение поддержать испанское вторжение во Францию. На тот момент на престоле находилась Мария I Тюдор (известная как «Кровавая Мэри») и ее муж Филипп II, который, будучи женатым на Марии, унаследовал престол Испании. Францию возглавлял король Генрих II Валуа. Он воспринял совместное вторжение испанцев и англичан, в том числе, как возможность избавиться от извечной «занозы» в теле Франции – отбить Кале. Совершить эту миссию Генрих поручил одному из самых знаменитых полководцев тех времен герцогу Франсуа де Гизу. Ему это удалось со второй попытки – после взятия крепости в осаду. Взятие Кале положило конец постоянным претензиям англичан на владения на материке, тянувшимся еще со времен Вильгельма Завоевателя. Для самих англичан это был тяжелый удар. В стране не верили в возможность захвата неприступного Кале без измены со стороны его защитников. Немногочисленным английским командирам «повезло» пробыть в плену французов достаточно долго для того, чтобы вернуться в Англию уже после смены власти. Исследователи убеждены, что «Кровавая Мэри» точно казнила бы их. Но новая королева – Елизавета I – не хотела начинать правление в кровавом стиле старшей сестры. Так что воинов, которые не смогли удержать Кале, оправдали.

8 января 1656 года в Гарлеме (в Нидерландах) вышел первый номер газеты «Weeckelijcke Courante van Europa», которая сейчас выходит под названием «Гарлемский вестник» и является старейшим из периодических изданий, существующих до сих пор.

8 января 1828 года считают датой основания Демократической партии США. При этом историю партия ведет еще с более ранних времен — от Томаса Джефферсона (с конца XVIII века). А первым президентом США, избранным от демократов, стал Эндрю Джексон. Демократическая партия лидировала в США более 30 лет после своего создания. Но после начала Гражданской войны (1861) и до 1910-х лидерство перехватила Республиканская партия, которую основал Авраам Линкольн. Самые известные президенты-демократы ХХ века: Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди и Билл Клинтон.

8 января 1918 года президент США Вудро Вильсон в речи перед Конгрессом произнес свои знаменитые «Четырнадцать пунктов».

В них он предложил свое видение условий завершения Первой мировой войны – а заодно и дальнейшего устройства послевоенного мира. Хотя в начале и в течение длительного периода войны США не играли в ней ключевой роли, к завершению Первой мировой именно они приложили решающие усилия. За это Вильсон получил Нобелевскую премию мира. Основными идеями его 14 пунктов было освобождение оккупированных Германией стран, предоставление независимости Польше, возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, обретение независимости государствами, входившими в состав Османской и Австро-Венгерской империй, и создание Лиги Наций (хотя Сенат США так и не ратифицировал Версальский мирный договор, поэтому страна не стала членом Лиги Наций). Среди 14 пунктов также были: отмена тайных международных соглашений; гарантирование свободного и безопасного мореходства; устранение экономических барьеров и установление равных условий для торговли; сокращение вооружений и т.д.

8 января 1935 года родился поэт Василий Симоненко.

Он происходил из Полтавщины. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Шевченко. После окончания высшего образования работал в ряде газет. Входил в Клуб творческой молодежи вместе с Линой Костенко, Василием Стусом, Евгением Сверстюком и другими. Вместе с ними Симоненко присоединился к поискам мест массового захоронения жертв сталинских репрессий и сбору свидетельств о терроре 1930-х годов. В поле зрения советских спецслужб он попал, подписав обращение к Киевскому горсовету с требованием обнародовать места массовых захоронений и превратить их в национальные места скорби и памяти. Стихи Симоненко, которые тот издавал еще со студенческих времен, подвергались жесткой цензуре и переписываниям. К сожалению, жизнь поэта оборвалась на 29-м году. Летом 1962-го его арестовали из-за бытовой ссоры на железнодорожном вокзале в Черкассах и жестоко избили. После этого у Симоненко начались серьезные проблемы с почками. В 1963 году ему поставили диагноз – рак почек. Операция не помогла. Он скончался в ночь на 14 декабря 1963 года.

8 января 2020 года вблизи Тегерана иранские военные ракетой сбили украинский пассажирский самолет МАУ — «Boeing 737», который только что взлетел и должен был следовать рейсом Тегеран — Киев. В этой катастрофе погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Эта трагедия входит в число 50 крупнейших авиакатастроф в мире. Первоначально официальный Тегеран пытался скрыть истинные причины крушения, однако 11 января президент страны Хасан Рухани вынужден был признать, что самолет (якобы случайно) сбили ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. Впрочем, процесс расследования катастрофы в дальнейшем иранцы всячески усложняли и блокировали. А в начале января 2022 года Иран официально отказался от продолжения переговоров по расследованию последствий катастрофы.

Церковный праздник 8 января

8 января чтят память преподобных Георгия Хозевита и Емилиана Исповедника.

Преподобный Георгий Хозевит родился на острове Кипре. После смерти родителей отправился в Палестину, где вступил Хозевитское монашеское общество. А потом стал его настоятелем. Мирно умер в почтенном возрасте.

Святитель Емилиан, епископ Кизический, жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору, который требовал, чтобы епископы отказались от почитания икон. Емилиан заявил, что этот вопрос может решать только церковь, но отнюдь не император. Поэтому Емилиана отправили в ссылку, где он умер, став исповедником.

Народные приметы

Если 8 января ударил мороз, то потеплеет нескоро.

Если слышно пение птиц, то скоро погода улучшится.

Северный ветер в этот день – к морозам, западный – к снегопадам, а южный – к теплой погоде.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя злиться и конфликтовать.

Нельзя одалживать деньги или брать взаймы.