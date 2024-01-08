Сьогодні 8 січня: яке свято та день в історії

8 січня 1558 року французи остаточно вигнали англійців з континенту, зайнявши останню фортецю – Кале. 1828-го заснована Демократична партія США. 1918-го Вудро Вільсон оголосив свої “Чотирнадцять пунктів”. 1935-го народився український поет Василь Симоненко. 2020-го іранські військові збили український пасажирський літак МАУ – “Boeing 737”.

Свята та пам’ятні дати 8 січня

8 січня відзначають: Всесвітній день машинопису (або набору), День чистого робочого столу, День без глютену, День “Покажи та розкажи на роботі”, День заразливого сміху, День повитух.

8 січня в історії

8 січня 1558 року французи зайняли останнє володіння англійців на континенті – місто Кале.

Прибережна фортеця залишилася у владі Англії після Столітньої війни. Її, єдину на континенті, утримували з 1347 року. Але фатальним для Англії стало рішення підтримати іспанське вторгнення до Франції. На той момент на престолі знаходилася Марія I Тюдор (відома як “Кривава Мері”) та її чоловік Філіп II, який, бувши одруженим з Марією, успадкував престол Іспанії. Францію очолював король Генріх II Валуа. Він сприйняв спільне вторгнення іспанців та англійців, у тому числі як можливість позбутися споконвічної “скалки” в тілі Франції – відбити Кале. Здійснити цю місію Генріх доручив одному з найзнаменитіших полководців того часу герцогу Франсуа де Гізу. Йому це вдалося з другої спроби після взяття фортеці в облогу. Взяття Кале поклало край постійним претензіям англійців на володіння на материку, що тяглися ще з часів Вільгельма Завойовника. Для самих англійців це був тяжкий удар. У країні не вірили в можливість захоплення неприступного Кале без зради його захисників. Нечисленним англійським командирам “пощастило” пробути в полоні французів досить довго для того, щоб повернутися до Англії вже після зміни влади. Дослідники переконані, що “Кривава Мері” точно стратила б їх. Але нова королева – Єлизавета I – не хотіла починати правління у кривавому стилі старшої сестри. Тож воїнів, які не змогли утримати Кале, виправдали.

8 січня 1656 року в Гарлемі (Нідерланди) вийшов перший номер газети “Weeckelijcke Courante van Europa”, яка зараз виходить під назвою “Гарлемський вісник” і є найстарішим з періодичних видань, що існують досі.

8 січня 1828 року вважають датою заснування Демократичної партії США. При цьому історію партія веде з ранніх часів – від Томаса Джефферсона (з кінця XVIII століття). А першим президентом США, обраним від демократів, став Ендрю Джексон. Демократична партія лідирувала у США понад 30 років після свого створення. Але після початку Громадянської війни (1861) і до 1910-х лідерство перехопила Республіканська партія, яку заснував Авраам Лінкольн. Найвідоміші президенти-демократи ХХ століття: Вудро Вільсон, Франклін Рузвельт, Джон Кеннеді та Білл Клінтон.

8 січня 1918 року президент США Вудро Вільсон у промові перед Конгресом виголосив свої знамениті “Чотирнадцять пунктів”.

У них він запропонував своє бачення умов завершення Першої світової війни – а заразом і подальшого устрою післявоєнного світу. Хоча на початку та протягом тривалого періоду війни США не грали в ній ключової ролі, до завершення Першої світової саме вони доклали вирішальних зусиль. За це Вільсон отримав Нобелівську премію миру. Основними ідеями його 14 пунктів було звільнення окупованих Німеччиною країн, надання незалежності Польщі, повернення Франції Ельзасу та Лотарингії, здобуття незалежності державами, що входили до складу Османської та Австро-Угорської імперій, та створення Ліги Націй (хоча Сенат США так і не ратифікував Версальський мирний договір, тож країна не стала членом Ліги Націй). Серед 14 пунктів також були: скасування таємних міжнародних угод; гарантування вільного та безпечного мореплавства; усунення економічних бар’єрів та встановлення рівних умов для торгівлі; скорочення озброєнь тощо.

8 січня 1935 року народився поет Василь Симоненко.

Він походив із Полтавщини. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка. Після закінчення вищої освіти працював у низці газет. Входив до Клубу творчої молоді разом із Ліною Костенко, Василем Стусом, Євгеном Сверстюком та іншими. Разом із ними Симоненко приєднався до пошуків місць масового поховання жертв сталінських репресій та збору свідоцтв про терор 1930-х років. У поле зору радянських спецслужб він потрапив, підписавши звернення до Київської міськради з вимогою оприлюднити місця масових поховань та перетворити їх на національні місця скорботи та пам’яті. Вірші Симоненка, які той видавав ще зі студентських часів, зазнавали жорсткої цензури та переписувань. На жаль, життя поета обірвалося на 29-му році. Влітку 1962-го його заарештували через побутову сварку на залізничному вокзалі в Черкасах і жорстоко побили. Після цього у Симоненка почалися серйозні проблеми із нирками. 1963 року йому поставили діагноз – рак нирок. Операція не допомогла. Він помер у ніч на 14 грудня 1963 року.

8 січня 2020 року поблизу Тегерана іранські військові ракетою збили український пасажирський літак МАУ – “Boeing 737”, який щойно злетів і мав слідувати рейсом Тегеран – Київ. У цій катастрофі загинули 176 людей: 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу. Ця трагедія входить до числа 50 найбільших авіакатастроф у світі. Спочатку офіційний Тегеран намагався приховати справжні причини катастрофи, проте 11 січня президент країни Хасан Рухані змушений був визнати, що літак (нібито випадково) збили ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. Втім, процес розслідування катастрофи надалі іранці всіляко ускладнювали та блокували. А на початку січня 2022 року Іран офіційно відмовився від продовження переговорів щодо розслідування наслідків катастрофи.

Церковне свято 8 січня

8 січня вшановують пам’ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника.

Преподобний Георгій Хозевіт народився на острові Кіпрі. Після смерті батьків вирушив до Палестини, де вступив Хозевітської чернечої громади. А згодом став її настоятелем. Мирно помер у поважному віці.

Святитель Еміліан, єпископ Кизичний, жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина. Разом з іншими єпископами був викликаний до палацу до імператора, який вимагав, щоб єпископи відмовилися від шанування ікон. Еміліан заявив, що це питання може вирішувати тільки церква, але аж ніяк не імператор. Тож Еміліана відправили в заслання, де він помер, ставши сповідником.

Народні прикмети

Якщо 8 січня вдарив мороз, то потеплішає нескоро.

Якщо чути спів птахів, то скоро погода покращиться.

Північний вітер у цей день – до морозів, західний – до снігопадів, а південний – до теплої погоди.

Що не можна робити 8 січня

Не можна злитися та конфліктувати.

Не можна позичати гроші або брати в борг.