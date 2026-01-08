Сегодня 8 января 2026: какой праздник и день в истории

8 января 1942 года родился знаменитый физик-теоретик, автор «Краткой истории времени» Стивен Хокинг. А в 1935-м – украинский поэт Василий Симоненко. В этот день 1297 года основатель княжеской династии Монако Франческо Гримальди с помощью уловок захватил крепость, с которой началась история этого государства. В 1558-м французы окончательно изгнали англичан с континента, заняв Кале. В 1918-м президент США Вудро Вильсон произнес свои «Четырнадцать пунктов». В 2020-м иранские военные сбили украинский пассажирский самолет МАУ – Boeing 737.

Праздники и памятные даты 8 января

8 января в Украине народный праздник – Бабьи каши. Он пришел еще со времен Киевской Руси и посвящен беременным, роженицам и повитухам (иногда называют День повитух).

В мире – Всемирный день машинописи.

Также сегодня: День вращения Земли, День заразительного смеха и День распространения микробов радости (День JoyGerm – посвящен призыву к людям распространять положительные эмоции, «заражая» ими окружающих), День «Покажи и расскажи на работе», День аргайла (посвящен классическому узору Шотландии из ромбов), День «Прижми к себе цыпленка», День английской ириски.

8 января в истории

8 января 1297 года Франческо Гримальди захватил крепость Монако (Monoikos). Этот день считается началом более чем 700-летнего существования этого княжества. Подробнее.

8 января 1558 года французы заняли последнее владение англичан на континенте – город Кале. Подробнее.

8 января 1656 года в Гарлеме (в Нидерландах) вышел первый номер газеты «Weeckelijcke Courante van Europa», которая сейчас выходит под названием «Гарлемский вестник» и является старейшим из периодических изданий, существующих до сих пор.

8 января 1828 года считают датой основания Демократической партии США. Подробнее.

8 января 1918 года президент США Вудро Вильсон в речи перед Конгрессом произнес свои знаменитые «Четырнадцать пунктов». Подробнее.

8 января 1935 года родился поэт Василий Симоненко. Подробнее.

8 января 1942 года родился Стивен Хокинг – знаменитый физик-теоретик, прославившийся, в частности, исследованием черных дыр. Он также является автором большого количества книг – как для взрослых, так и для подростков, в которых доступно объясняет сложные научные теории. Так, для детей и подростков Хокинг создал серию книг совместно со своей дочерью Люси – о приключениях Джорджа во Вселенной (первая книга серии — «Джордж и тайный ключ ко Вселенной»). А самая читаемая книга ученого предназначена для взрослых. Это «Краткая история времени», которая стала мировым бестселлером (рекомендована тем, кто хочет разобраться в тайнах Вселенной). В течение 30 лет Хокинг занимал одну из самых престижных академических должностей в мире – Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете (среди его предшественников тут, к примеру, был Исаак Ньютон). Несколько современных поколений запомнили Хокинга как человека в инвалидной коляске, который общалась с помощью устройства для генерации речи.

Причиной такого состояния ученого была редкая болезнь – боковой амиотрофический склероз. Ее Хокингу диагностировали еще в молодости. Заболевание прогрессировало в течение жизни, однако ученый до последнего работал, писал, проводил лекции и общался. Он умер в возрасте 76 лет, опровергнув все неутешительные прогнозы врачей. В день смерти Хокинга, 14 марта 2018 года, Би-Би-Си привело список его важнейших открытий:

с Оксфордским математиком Роджером Пенроузом он доказал, что если Большой взрыв произошел, он должен был начаться с бесконечно маленькой точки – сингулярности.

Черные дыры излучают энергию, известную как излучение Хокинга, и постепенно теряют массу. Это связано с квантовыми эффектами у края черной дыры – области, которая называется горизонтом событий.

Он предвидел наличие маленьких черных дыр во время Большого взрыва. Эти крохотные черные дыры должны быть невероятно горячими, и терять массу до тех пор, пока не исчезнут — потенциально закончив свое существование взрывом, во время которого должно высвободиться огромное количество энергии.

В 70-х годах Хокинг изучал, исчезают ли частицы и свет, попадающие в черную дыру, когда черная дыра испаряется. Он поначалу считал, что эта «информация» исчезает из Вселенной. Но американский физик Леонард Сасскинд с этим не согласился. Эти идеи стали называть информационным парадоксом. В 2004 году Хокинг признал, что информация все же должна сохраняться.

С физиком Джеймсом Хартлом он пытался описать историю космоса в одном математическом выражении под названием «Волновая функция Вселенной». Но квантовая теория показывает, что различия между пространством и временем нечеткие. Так что оказалось, что вопрос о том, что было до Большого взрыва, не имеет большого смысла.

О личной жизни Хокинга написала мемуары его первая жена Джейн Хокинг (к которой он вернулся после второго брака и развода). Книга «Travelling to Infinity: My Life with Stephen» («Путешествие в бесконечность: Моя жизнь со Стивеном») вышла еще при жизни ученого – в 2007-м. А в год его смерти ее экранизировали. Фильм «Теория всего» впервые представили в сентябре 2014-го. Хокинга в ленте сыграл Эдди Редмэйн, получивший за эту роль Оскар, а также BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров.

<br />

8 января 2020 года вблизи Тегерана иранские военные ракетой сбили украинский пассажирский самолет МАУ — «Boeing 737», который только что взлетел и должен был следовать рейсом Тегеран — Киев. Подробнее.

Церковный праздник 8 января

8 января чтят память преподобных Георгия Хозевита и Емилиана Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 января ударил мороз, то потеплеет нескоро.

Если слышно пение птиц, то скоро погода улучшится.

Северный ветер в этот день – к морозам, западный – к снегопадам, а южный – к теплой погоде.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя злиться и конфликтовать.

Нельзя одалживать деньги или брать взаймы.