Live

Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова

Транспорт 17:50   04.02.2026
Оксана Якушко
Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова Фото: Василь Голосний

Трамваї №7 та №3 з технічних причин не курсуватимуть 4 лютого у Харкові, повідомляє міськрада.

Трамвай №7 тимчасово не курсує з технічних причин, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Також 4 лютого в роботі трамвая №3 можливі перебої.

Через дефіцит електроенергії з 4 лютого тимчасово не курсуватимуть деякі приміські потяги на Харківщині, повідомляє Укрзалізниця. З 4 – 8 лютого не курсуватимуть такі поїзди:
🚫№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм
🚫№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський
🚫№7001 Харків-Пасажирський – Лозова.

Читайте також: «В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

31.01.2026
Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
19.01.2026
Трамваї й тролейбуси не ходять в деяких районах Харкова
09.01.2026
Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова
26.12.2025
Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
22.12.2025
Тролейбус не курсуватиме в Харкові 23 грудня, а трамваї змінять маршрути


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №7 та №3 з технічних причин не курсуватимуть 4 лютого у Харкові, повідомляє міськрада.".