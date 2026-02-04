Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова
Фото: Василь Голосний
Трамваї №7 та №3 з технічних причин не курсуватимуть 4 лютого у Харкові, повідомляє міськрада.
Трамвай №7 тимчасово не курсує з технічних причин, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Також 4 лютого в роботі трамвая №3 можливі перебої.
Через дефіцит електроенергії з 4 лютого тимчасово не курсуватимуть деякі приміські потяги на Харківщині, повідомляє Укрзалізниця. З 4 – 8 лютого не курсуватимуть такі поїзди:
🚫№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм
🚫№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський
🚫№7001 Харків-Пасажирський – Лозова.
4 Лютого 2026 в 17:50