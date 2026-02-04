Трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова

Трамваї №7 та №3 з технічних причин не курсуватимуть 4 лютого у Харкові, повідомляє міськрада.

Трамвай №7 тимчасово не курсує з технічних причин, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Також 4 лютого в роботі трамвая №3 можливі перебої.

Через дефіцит електроенергії з 4 лютого тимчасово не курсуватимуть деякі приміські потяги на Харківщині, повідомляє Укрзалізниця. З 4 – 8 лютого не курсуватимуть такі поїзди:

🚫№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм

🚫№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський

🚫№7001 Харків-Пасажирський – Лозова.