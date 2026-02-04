Трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова
Фото: Василий Голосный
Трамваи №7 и №3 по техническим причинам не будут курсировать 4 февраля в Харькове, сообщает горсовет.
Трамвай №7 временно не курсирует по техническим причинам, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Также 4 февраля в работе трамвая №3 возможны перебои.
Из-за дефицита электроэнергии с 4 февраля временно не будут курсировать некоторые пригородные поезда на Харьковщине, сообщает Укрзалізниця. С 4 – 8 февраля не будут курсировать следующие поезда:
🚫№6403 Харьков-Пассажирский – Изюм
🚫№6430 Изюм – Харьков-Пассажирский
🚫№7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая.
