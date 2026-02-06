Live

На Куп’янщин без боїв, на півночі Харківщини триває один – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:28   06.02.2026
Оксана Якушко
На Куп’янщин без боїв, на півночі Харківщини триває один – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських військових у бік села Приліпка, повідомив Генштаб ЗСУ.

Один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції українських захисників.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман. Продовжується один бій.

Раніше повідомляли, що армія РФ окупувала село Дегтярне у Чугуївському районі, заявили вранці 6 лютого аналітики групи DeepState.

Читайте також: “Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого
Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого
06.02.2026, 23:00
Синєгубов не створює проблем Зеленському: політолог про голову Харківської ОВА
Синєгубов не створює проблем Зеленському: політолог про голову Харківської ОВА
06.02.2026, 20:21
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, насувається циклон
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, насувається циклон
06.02.2026, 22:02
Юридична війна за «пряничний будинок» у центрі Харкова у розпалі
Юридична війна за «пряничний будинок» у центрі Харкова у розпалі
06.02.2026, 22:07
Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
Чоловіка на Харківщині підозрюють у торгівлі дитячим порно
06.02.2026, 20:58
Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 6 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
05.02.2026, 22:18

Новини за темою:

05.02.2026
Ворог атакував біля Вовчанська і Куп’янська: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
05.02.2026
У ворога – мінус РСЗВ «Торнадо-С» і не тільки: Генштаб про успіхи СОУ
01.02.2026
Бої на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку затишшя: зведення Генштабу
01.02.2026
Знову 25 російських штурмів зафіксував на півночі Харківщини Генштаб ЗСУ
29.01.2026
Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Куп’янщин без боїв, на півночі Харківщини триває один – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 18:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських військових у бік села Приліпка, повідомив Генштаб ЗСУ.".