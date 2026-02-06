На Куп’янщин без боїв, на півночі Харківщини триває один – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських військових у бік села Приліпка, повідомив Генштаб ЗСУ.
Один бій триває.
На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції українських захисників.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман. Продовжується один бій.
Раніше повідомляли, що армія РФ окупувала село Дегтярне у Чугуївському районі, заявили вранці 6 лютого аналітики групи DeepState.
