На Купянщине без боев, на севере Харьковщины продолжается один – Генштаб ВСУ

Фронт 18:28   06.02.2026
Оксана Якушко
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских военных в сторону села Прилипка, сообщил Генштаб ВСУ.

Один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции украинских защитников.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов возле населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. Продолжается одно сражение.

Ранее сообщали, что армия РФ оккупировала  село Дегтярное в Чугуевском районе, заявили утром 6 февраля аналитики группы DeepState

Автор: Оксана Якушко
