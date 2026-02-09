Live

Ще морозно, небезпечна ожеледиця: погода в Харкові та області на 10 лютого

Погода 19:34   09.02.2026
Олена Нагорна
У вівторок, 10 лютого, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів морозу, вдень – 6-8 нижче за нуль, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 15 до 20 морозу, вдень – від 5 до 10 зі знаком “мінус”.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні завершується період сильних морозів. Уже цього тижня мешканці Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний “плюс”. У ніч проти 12 лютого передають 9 – 14 градусів морозу, а вдень – від 4 морозу до 1 тепла. У п’ятницю вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла, а в суботу – до 7 градусів з позначкою “плюс”.

Читайте також: Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки

