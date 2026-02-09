Еще морозно, опасный гололед: погода в Харькове и области на 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов мороза, днем – 6-8 ниже нуля, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 15 до 20 мороза, днем – от 5 до 10 со знаком «минус».

Ветер западный – 5-10 м/с.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, в Украине завершается период сильных морозов. Уже на этой неделе жители Харькова и области увидят на термометрах долгожданный «плюс». В ночь на 12 февраля передают 9 – 14 градусов мороза, а днем ​​- от 4 мороза до 1 тепла. В пятницу днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, а в субботу – до 7 градусов с отметкой «плюс».