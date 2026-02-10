У середу в Харкові знову буде небезпечно: попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові завтра, 11 лютого.
«Протягом доби по місту зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.
Нагадаємо, період лютих морозів в Україні добігає кінця. Синоптики дають надію на стійке потепління. Уже цього тижня жителі Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний «плюс». Сьогодні, за даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні ще буде вдень від 4 до 11 морозу. З середи стовпчики термометрів підуть вверх. На Харківщині плюсову температуру регіональний центр із гідрометеорології прогнозує на четвер, 12 лютого. Вихідні вже будуть «весняними» – до +7.
Читайте також: Ще морозно, небезпечна ожеледиця: погода в Харкові та області на 10 лютого
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, ожеледиця, погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У середу в Харкові знову буде небезпечно: попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 13:35;