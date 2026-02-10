У середу в Харкові знову буде небезпечно: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові завтра, 11 лютого.

«Протягом доби по місту зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, період лютих морозів в Україні добігає кінця. Синоптики дають надію на стійке потепління. Уже цього тижня жителі Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний «плюс». Сьогодні, за даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні ще буде вдень від 4 до 11 морозу. З середи стовпчики термометрів підуть вверх. На Харківщині плюсову температуру регіональний центр із гідрометеорології прогнозує на четвер, 12 лютого. Вихідні вже будуть «весняними» – до +7.