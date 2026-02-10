В среду в Харькове снова будет опасно: предупреждение синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове завтра, 11 февраля.
«В течение суток по городу будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Напомним, период лютых морозов в Украине подходит к концу. Синоптики дают надежду на потепление. Уже на этой неделе жители Харькова и области увидят на термометрах долгожданный «плюс». Сегодня, по данным синоптики Наталки Диденко, в Украине еще будет днем от 4 до 11 мороза. Со среды столбики термометров пойдут вверх. В Харьковской области плюсовую температуру региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует на четверг, 12 февраля. Выходные уже будут «весенними» – до +7.
