Що з енергетикою на Харківщині, розповіли в Міненерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зранку 20 лютого поінформував про ситуацію в енергосистемі на Харківщині та інших областях.
За його словами, сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а для підприємств – графіки обмеження потужностей.
“Внаслідок бойових дій та обстрілу енергетичної інфраструктури на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізьких областях”, – сказав Некрасов.
Відео: Міненерго
Крім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпровській областях. Тим часом відновлювальні роботи тривають.
20 Лютого 2026 в 11:46