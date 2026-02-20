Live

Що з енергетикою на Харківщині, розповіли в Міненерго

Суспільство 11:46   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що з енергетикою на Харківщині, розповіли в Міненерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зранку 20 лютого поінформував про ситуацію в енергосистемі на Харківщині та інших областях. 

За його словами, сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а для підприємств – графіки обмеження потужностей.

“Внаслідок бойових дій та обстрілу енергетичної інфраструктури на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізьких областях”, – сказав Некрасов.

Відео: Міненерго

Крім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпровській областях. Тим часом відновлювальні роботи тривають.

Читайте також: Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
20.02.2026, 12:20
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 12:23
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
20.02.2026, 10:19
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
20.02.2026, 08:43

Новини за темою:

19.02.2026
На що витрачають гроші замість енергодецентралізації, пояснив мер з Харківщини
19.02.2026
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
18.02.2026
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
17.02.2026
Стрибки напруги до 280 В: як харків’янам врятувати побутову техніку (відео)
16.02.2026
Генератор на балконі вбиває: що робити харків’янам, які живуть у квартирах 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що з енергетикою на Харківщині, розповіли в Міненерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зранку 20 лютого поінформував про ситуацію в енергосистемі на Харківщині та інших областях. ".