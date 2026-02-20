Що з енергетикою на Харківщині, розповіли в Міненерго

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зранку 20 лютого поінформував про ситуацію в енергосистемі на Харківщині та інших областях.

За його словами, сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а для підприємств – графіки обмеження потужностей.

“Внаслідок бойових дій та обстрілу енергетичної інфраструктури на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізьких областях”, – сказав Некрасов.

Відео: Міненерго

Крім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються 40 населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпровській областях. Тим часом відновлювальні роботи тривають.